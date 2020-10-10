Коронавирус в Москве, последние новости на 10 октября 2020 года: закрывать предприятия не планируют

Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

Обстановка с пандемией в столице напряженная. Количество заболевших увеличилось за последние недели. Только за последние сутки в Москве выявили 3701 человек, которые заболели коронавирусом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 10 октября 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» сказал, что власти не хотят закрывать предприятия. Ведь это отразится в том числе и на экономике.

- Это самый последний шаг, который можно предпринимать, - сказал Сергей Собянин.

Также он отметил, что сейчас город принимает необходимые решения, но важно, чтобы «люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе».

Кстати, загрузка столичного метрополитена снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта – на 400 тысяч в день. Но пока некоторые люди игнорируют масочно-перчаточный режим, нарушителей штрафуют в торговых центрах, салонах красоты, кинотеатрах. Оштрафуют почти на 300 тысяч рублей и торговый комплекс "Тройка" на Верхней Красносельской улице за нарушения масочного режима.

- Были выявлены нарушения среди граждан, которые посещают магазины. Они находятся без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. Также, частично, были нарушены правила разметки. В основном нарушения состояли в отсутствии масок и перчаток у граждан, - сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

Нарушения требований социального дистанцирования были выявлены в клубе Stand Up Club #1, который находится на Новом Арбате. В бизнес-центре "Виктория Плаза" не соблюдали требования социального дистанцирования, отсутствовала разметка, нарушался перчаточно-масочный режим, не было на входе санитайзеров. В отделении Почты России на Смоленской улице также выявили нарушения: отсутствие кожных антисептиков, дезинфицирующих средств для уборки помещений и другие. Предприятиям, оказывающим услуги населению, будут определены штрафы до 500 тысяч рублей.