Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 октября 2020 года составило 3701 человек

Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

В столице уже вторую неделю подряд количество заболевших каждый день – 3000-4000 человек. За последние сутки заболели COVID-19, по данным оперативного штаба по коронавирусу в Москве, 3701 человек.

- Среди новых выявленных случаев: 40,1% - от 18 до 45 лет. Число заболевших за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую, - рассказали в московском оперштабе.

Прошедшая неделя, по словам мэра Москвы, не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Выросло и количество госпитализаций – до 900-1000 человек каждый день. Сергей Собянин призывает жителей «продержаться несколько месяцев» до массовой вакцинации от коронавируса? и тогда проблема уйдет.

- Для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, что власти города просят оставаться дома людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни мочеполовой системы, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани). А также к группе риска относятся беременные женщины.

- Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных ограничительных мер, - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.