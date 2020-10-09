Мечтала купить дом и сапоги: стали известны новые подробности продажи ребенка матерью из Дагестана

Оперативники вышли на мать, продававшую ребенка, по ее объявлению. Фото: Движение «Альтернатива»

Стали известны подробности продажи новорожденной девочки в Москве. Многодетная мать из Дагестана Луиза Гаджиева попросила за дочку 300 тысяч рублей.

На подобный шаг молодая женщина решилась не от хорошей жизни. Как стало известно сайту mk.ru, Луиза была второй женой. Родила троих сыновей, а когда узнала о беременности в четвертый раз, отношения с мужчиной сошли на нет. Вскоре горе-родитель перестал помогать деньгами, оставив семью в бедственном положении.

Луиза рассудила, что четвертого ребенка ей не вытянуть, а если продать кроху в хорошие руки, то можно решить много проблем.

На 300 тысяч рублей, которые женщина хотела получить от покупателя, она собиралась купить дом в своем родном селе, чтобы жить вместе с сыновьями. А еще мечтала купить себе модные сапоги.

До последнего подставные покупатели надеялись, что женщина одумается, но нет. Даже новости о том, что девочку хотят перекупить цыгане не заставила ее отказаться.

Женщина начала нервничать и захотела лично познакомиться с будущей семьей дочки, но поняв, что это невозможно, согласилась поскорее забрать деньги и билет до Дагестана.

Наручники на мать надели, когда она обменяла ребенка на деньги. Кстати, состояние малышки оказалось ужасным. Женщина несколько дней не мыла ребенка.