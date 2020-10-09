Фотография 1900 года напугала пользователей сети

Фото: Twitter Salik.biz

Необычная деталь на старинной фотографии напугала пользователей сети. Снимок опубликовали на форуме Mumsnet.

Фотография была сделана в 1900 году. На первый взгляд, на ней нет ничего необычного. В кадре девушки - работницы льняной фабрики в Белфасте, которые позируют фотографу.

Однако если присмотреться, то можно заметить одинокую руку на плече одной из женщин. Можно подумать, что это рука стоящей сзади женщины, но она скрещивает руки на груди. Так что версия сразу же опровергается.

Пользовательница, которая опубликовала этот снимок, предложила остальным отгадать, что не так с фотографией. Однако получилось далеко не у всех. А те, кто заметил, не на шутку перепугались. Некоторые даже предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил.

- Теперь я буду засыпать со включенным светом, - жалуются пользователи.