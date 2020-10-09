Трамп: Путин предпочёл бы видеть президентом США Байдена

По мнению Трампа, Байден, который станет его соперником на выборах 3 ноября, не может самостоятельно ответить на простые вопросы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин предпочёл бы видеть на посту президента США Джозефа Байдена, считает действующий глава государства Дональд Трамп.

- Мне он нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом, - заявил Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

Президент также отметил, что занимает жёсткую позицию в отношении России.

Говоря о кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, Трамп заявил, что он "медленный".

- И речь не о его возрасте, не о том, что ему 78 лет. А о том, что с ним что-то не так, - пояснил политик.

Трамп также предположил, что Байден не способен самостоятельно ответить на простые вопросы, поэтому журналисты, симпатизирующие демократам, присылают свои вопросы заранее, а Байден потом просто читает написанные для него ответы с экрана компьютера.