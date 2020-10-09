AP: США и Россия договорились не размораживать свои ядерные арсеналы

Барак Обама и Дмитрий Медведев заключили договор СНВ-3 в 2010 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Россия договорились не размораживать свои ядерные арсеналы, сообщает Associated Press.

Издание также уточняет, что американские власти планируют объявить о договорённости с Москвой до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.

Пока неизвестно, идёт ли речь о продлении СНВ-III, действие которого истекает в феврале 2020 года.

AP также утверждает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп дали предварительное согласие на заключение сделки, но для обеих сторон остались не оговоренные детали соглашения. Новый этап переговоров может состояться уже на будущей неделе.

Напомним, Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключён 8 апреля 2010 года в Пражском Граде. Его подписали действующие на тот момент президенты обеих стран Барак Обама и Дмитрий Медведев.