В Бейруте прогремел взрыв на топливном складе, есть раненые и погибшие

В жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В густонаселённом квартале Бейрута прогремел взрыв на топливном складе. Сообщается о 50 раненых и двух погибших.

Уточняется, что в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе столицы Ливана взорвался резервуар с мазутом. Из-за взрыва начался сильный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

На место взрыва уже прибыли пожарные, а военные армии Ливана и волонтёры гражданской обороны проводят эвакуацию людей из расположенных рядом домов.

Большинство пострадавших отравились угарным газом, их уже доставили в больницу.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Он унёс жизни уже более 100 людей, а число пострадавших превышало 4 000. Больницы города и его окрестностей были переполнены ранеными. Взрыв разрушил дома в радиусе нескольких километров, повредил машины и выбил стёкла.