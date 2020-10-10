Число заболевших коронавирусом в России на 10 октября 2020 года составило 12 126 человек

Важные новости о коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальное число заболевших коронавирусом в России, по данным оперштаба, на 10 октября 2020 года составило 12 126 человек. Днем ранее врачи обнаружили инфекцию у 11 493 граждан.

Сообщается, что covid-положительные за последние сутки выявили в 85 регионах страны. При этом из них 27% - бессимптомные носители вируса. Также в РФ за сутки полностью выздоровело 7 092 пациента.

Ранее сайт kp.ru писал, что для сокращения рисков заболевания коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать рекомендации специалистов. В частности речь идет о необходимости использования медицинских масок и соблюдении гражданами социальной дистанции.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мире зарегистрирован самый большой прирост случаев инфицирования среди населения за все время пандемии: за сутки covid-19 обнаружили у 338 779 человек в разных странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За две недели можем достичь 15 тысяч заражений в сутки»: прогноз ситуации с COVID-19 сделал врач-инфекционист

Когда Россия снова выйдет на плато и справится ли в этот раз система здравоохранения, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов (подробности)