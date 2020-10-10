Коронавирус в России, последние новости на 10 октября 2020 года: Врачи выявили рекордный прирост заболевших в стране

Важные новости о коронавирусе Фото: Александр ГЛУЗ

Российские врачи выявили рекордный прирост заболевших в стране за сутки. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией предоставил данные о заражении еще 12 126 жителей. теперь общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 272 238 случаев.

Однако это не единственный рекорд - в России за сутки впервые провели более 500 тысяч тестов на наличие covid-19 у граждан. Всего с начала распространения заболевания в стране провели более 49,6 миллиона исследований для диагностики вируса.

Тем временем, глава центра «Вектор» назвал ожидаемую дату регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". По его словам, сыворотку планируют зарегистрировать уже на следующей неделе – 15 октября.

Ранее сообщалось. что в России, как и в ряде других стран растет число инфицированных. Чтобы сократить риски заражения, граждан призывают следовать рекомендациям специалистов.