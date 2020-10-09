Как составить договор аренды жилья, чтобы избежать проблем, советы юриста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала тонкости составления договора аренды жилья. Зная эти правила, арендатору ничего не грозит, а вот человек, который их проигнорировал, может столкнуться с серьезными проблемами.

Чтобы договор был действительным, в нем необходимо прописать данные всех сторон соглашения: имена, фамилии, отчества (не инициалы, а полностью), а также паспортные данные. В бумагах должны быть указаны контакты сторон или их представителей.

Лучше указать в договоре данные из документов о праве собственности на жилье. Тогда действительно будет понятно, что собственник имеет право сдавать жилье в аренду.

Срок аренды – еще один обязательный пункт, который нужно указывать в договоре. Писать «бессрочно» - опасно, лучше отразить конкретный период, тогда у сторон будет больше определенности.

Отдельно прописывается возможность расторжения договора, тонкости возврата денег за «непрожитые» дни или отсутствие таковой возможности. Алгоритм действий при освобождении жилья, срок, который на это дается.

- Условия оплаты – это важнейшая часть документа. Какую сумму, каким способом, в какое число – все это нужно отразить на бумаге. Отдельно стоит прописать, может ли хозяин поднимать стоимость квартплаты и в каком размере, - цитирует слова Ольги Сулим ФАН.

Часто хозяева просят внести «страховой депозит» - сумма на случай повреждения квартиры. Условия его возврата нужно прописать в договоре. Что касается мебели и вещей в квартире, лучше составить подробную опись с указанием стоимости и приложить ее к договору.

- Чтобы не возникали споры относительно визитов со стороны хозяина, то нужно прописать, как часто собственник жилья будет приходить, чтобы проверить свое имущество, -заключают юрист.

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