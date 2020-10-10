Лавров: Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ. Об этом представитель российского ведомства заявил журналистам после завершения почти 11-часовых переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Этот документ включает в себя четыре важных пункта:

1) Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года для обмена военнопленными и другими и телами погибших.

2) Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3) Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования;

4) Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана для возможности дипломатического решения конфликта.

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