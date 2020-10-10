В России ввели новые антитеррористические требования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Правительство обновило антитеррористические требования к местам массового пребывания людей.

Сообщается, что теперь по решению собственников их будут проверять на возможное присутствие ядов и различных токсинов. Также при особой необходимости новые правила предусматривают установку детекторов биопатогенов. Об этом стало известно РИА Новости.

В рамках реализации этого постановления должны проводиться регулярные обходы зданий, территорий и других сооружений. Эти нововведения были разработаны для возможности предотвращения несанкционированного переноса и использования токсинов и ядов.

На официальном портале правовой информации, как отмечает телеканал "360", последний документ правительства, который касался противодействия терроризму, был опубликован 8 октября - постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности». Сам документ по большей части касается безопасности в аэропортах страны.