Женщина родила ребенка в воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Индии прямо во время авиаперелета у одной из пассажирок начались роды. Воздушное судно летело из одного города страны в другой.

Сообщается, что оказать помощь и принять роды женщины удалось двум врачам, которые летели в самолете. Помогать тужиться и объяснять какое лучше положение принять, чтобы ребенок вышел должным образом пришлось пластическому хирургу и акушеру-гинекологу. Об этом случае стало известно изданию Opindia.

Ранее сообщалось, как в России стюардессам из Санкт-Петербурга пришлось принимать роды на борту самолета. Женщина была на 34 неделе беременности. После появления на свет ребенок не дышал, но по счастливой случайности на рейсе оказались два врача - реаниматолог и педиатр. Общими усилиями малыш начал дышать, а его ладошки стали розовыми.