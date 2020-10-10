Умерла журналистка Елена Дикун. Фото: видео на Youtube-канале "Президентский центр Бориса Ельцина"

В возрасте 58 лет умерла Елена Дикун, журналистка и бывший член «кремлёвского пула». Об этом сообщила агентству ТАСС в пятницу, 9 октября, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Цвей.

- Я подтверждаю, Елена Дикун скончалась два часа назад, - сказала собеседница издания.

В ближайшем окружении журналистки сообщили, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Елена Дикун родилась в 1962 году. С 1996 года по 2000 она была членом «кремлёвского пула»: работала кремлевским корреспондентом «Общей газеты». После этого Дикун вступила в должность пресс-секретаря Союза правых сил, затем главы департамента по связям с общественностью «Открытой России». Она также была советником бывшего премьера Михаила Касьянова.

Более пяти лет Елена Дикун проработала в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС, в агентстве она занималась подготовкой выставок и книг на основе фотографий.