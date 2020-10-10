Последние новости на утро 10 октября 2020: Азербайджан и Армения в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 октября 2020 года: Длительные российские консультации Азербайджана и Армении по решению конфликта между республиками увенчались успехом. Спустя почти 11 часов обсуждений глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что стороны согласовали совместный документ. В нем говорится о прекращении огня в зоне конфликта, о возможности обмена пленными и погибшими, и о перемирии, которое официально начнет действовать уже сегодня с 12:00 часов.

Украинского президента Владимира Зеленского призвали приобрести российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Верховной рaды от прoпрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Кaчура. Однако по его словам, несмотря на то, что вакцина официально зарегистрирована и прошла все испытания, Киев должен закупить сыворотку российского производства, только если препарат докажет свою эффективность.

Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу для изучения случаев повторного заражения covid-19. У ВОЗ уже есть определённые данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока точно неизвестно, на сколько именно его будет хватать для защиты организма