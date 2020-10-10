Синоптики прогнозируют похолодание в европейской части России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В европейской части России ожидается значительное похолодание. Понижение температуры воздуха до характерных для середины октября значений ожидает россиян во второй половине следующей недели, рассказала в субботу, 10 октября, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Эксперт отметила, что до начала следующей недели из-за антициклона в центре Европейской части государства сохранится теплая погода.

- Антициклон будет смещаться в направлении юго-востока. Постепенно на севере и западе Европейской части России части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. Это можно заметить уже сейчас, однако постепенно это станет более устойчивым процессом, - рассказала Марина Макарова в интервью РИА Новости.

Синоптик добавила, что в Московской области и самой столице превышение температуры на пять градусов выше нормы будет наблюдаться до середины следующей недели. В конце недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных для этого времени года значений. В пятницу в столичном регионе будет примерно 10-15 градусов, в выходные чуть меньше.