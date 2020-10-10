Врач рассказал о вреде чеснока при лечении Фото: Андрей АБРАМОВ

Чеснок многие считают средством чуть ли не от всех болезней. Действительно, это растение обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, стимулирует иммунитет, но лучше не употреблять его сырым. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.

Он отметил, что чеснок часто используется для обеззараживания продуктов, однако употреблять его следует только в составе готовых блюд.

- Можно брать свежий или сушеный чеснок, запекать и варить с ним, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, ведь на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят, - порекомендовал врач.

Главная опасность чеснока заключается в его способности вызывать раздражение тканей желудочно-кишечного тракта. Он убивает бактерии и грибки, но при это сильно раздражает внутренние органы. Предупреждение о вреде чеснока должны взять на вооружение в первую очередь люди, страдающие от гастродуоденита, синдрома раздраженного кишечника.

По этой же причине Никита Харлов призвал россиян отказаться от закапывания сока чеснока в нос. А вот вещать чеснок на шею он не советует из-за отсутствия пользы – концентрация полезных веществ, убивающих бактерии и грибки в этом случае крайне мала.