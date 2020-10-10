Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 октября 2020: заболели еще 12 846 россиян

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили еще 12 846 новых случаев коронавируса, инфекцию нашли во всех регионах страны. По данным о новых случаях заражения коронавирусом в России на 10 октября 2020 от оперативного штаба, 26 процентов инфицированных за день россиян не имели клинических проявлений болезни.

За один день в стране от инфекции и осложнений после нее скончались еще 197 человек, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь 6 781 человек.

С начала пандемии коронавируса в России выявлено 1 285 084 зараженных, скончалось от заболевания 22 454 человек, выздоровели 1 016 202 человека.

Напомним, что глава научного центра «Вектор», который в настоящее время разрабатывает и испытывает вторую российскую вакцину от коронавируса, сообщил, что регистрация препарата по планам должна пройти уже на следующем неделе, 15 октября.