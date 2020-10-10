Прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу Фото: REUTERS

В ходе трёхсторонних переговоров, которые длились в Москве 10 часов подряд, Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня в Нагорном Карабахе. Перемирие между сторонами конфликта вступило в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в субботу, 10 октября.

Консультации в российской столице проходили при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Москву главы МИД конфликтующих государств Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова пригласил российский президент Владимир Путин. В Кремле неоднократно указывали на необходимости немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы избежать лишних жертв.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан согласовали в документе, согласно которому перемирие достигается в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших в боях. Осуществляться обмен будет при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованны дополнительно.