Раненный в Карабахе журналист Юрий Котенок вышел из комы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российские военный обозреватель Юрий Котенок, получивший серьезные ранение при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Карабахе, вышел из комы. Как сообщает пресс-секретарь медицинского центра "Эрабуни" Шушан Унанян в интервью Sputnik Армения в субботу, 10 октября, журналист уже может разговаривать, однако его состояние по-прежнему тяжелое.

- Юрия отключили от аппарат искусственного дыхания, он уже разговаривает. Однако медики оценивают его состояние стабильно тяжелым, - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 октября при обстреле в зоне карабахского конфликта пострадали Юрий Котенок, Левон Арзанов и еще один гражданин России РФ Грант Баладьян, который выступал в качестве сопровождающего журналистов.

Как сообщал сайт Kp.ru, состояние Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в Россию. На данный момент помощь пострадавшему оказывают армянские специалисты в больнице в Ереване.