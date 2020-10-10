Армения и Азербайджан в день перемирия обвинили друг друга в обстрелах

Стороны карабахского конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня Фото: REUTERS

Не прошло и часа после того, как договор о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном вступил в силу, а стороны карабахского конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Армянское министерство обороны заявило, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала атаку в местности Караханбейли.

- Проигнорировав объявленное сегодня в 12:00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские военные в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Армия Карабаха предпринимает все меры по пресечению атаки противника, - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщил об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.

- Сейчас противник обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов НКР, - говорится в сообщении. Эта информация появилась примерно в 12:34.

Напомним, что по результатам состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и телами умерших.