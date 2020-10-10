У защитника сборной России Марио Фернандеса подозревают коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защитник российской сборной по футболу Марио Фернандес сдал тест на коронавирус, результат которого может свидетельствовать о возможном наличии у спортсмена коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает пресс-служба российской команды.

Отмечается, что футболиста немедленного изолировали от остальных спортсменов, сейчас он находится на изоляции дома. Тесты остальных членов сборной России отрицательные.

- В минувшую пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на коронавирус, это обязательное требование УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом, - говорится в сообщении в Twitter.

Пресс-служба команды также сообщила, что Марио Фернандес чувствует себя хорошо, жалоб на самочувствие у спортсмена нет.

Накануне стало известно, что защитник Георгий Джикия и голкипер Маринато Гилерме получили сомнительные результаты тестов для диагностики заболевания. Они не участвовали в товарищеском матче со сборной Швеции, который прошел в четверг в российской столице.