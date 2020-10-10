Умер Василий Кульков, бывший футболист «Спартака» и сборной России. Фото: ФК «Спартак-Москва» в Twitter

Умер Василий Кульков, бывший футболист «Спартака» и сборной России. Спортсмен не стало, когда ему было 54 года. Об этом в интервью изданию «Чемпионат» в субботу, 10 октября, сообщила супруга бывшего футболиста Елена Махарадзе.

Отмечается, что Василий Кульков переболел коронавирусной инфекцией. Сегодня бывшему футболисты «Спартака» и сборной России должны были сделать плановую операцию из-за онкологического заболевания, однако Кульков скончался в реанимации.

- Сегодня после тяжелой болезни погиб защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Василия Сергеевича, - говорится в сообщении ФК «Спартак-Москва» в Twitter.

Василий Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе команды он стал чемпион СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов государства. Защитник также играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В составе сборной России в 21 матче спортсмен забил пять мечей.