В Бишкеке ввели комендантский час и запретили митинги Фото: Мааданбек КАПАРОВ

В столице Киргизии власти решили ввести комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, в Бишкеке запретили проведение собраний и митингов, сообщила пресс-служба ГУВД города в субботу, 10 октября.

Напомним, что в центре Бишкека накануне прошли массовые беспорядки во время митингов оппозиционных сил, в результате которых пострадали семь человек. Президент республики Сооронбай Жээнбеков ввел в столице режим чрезвычайного положения.

Сегодня на центральную площадь столицы Киргизии стянулась военная техника: там состоится развод-инструктаж силовиков для проверки их готовности к обеспечению общественного порядка и безопасности горожан.

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