«Чувствую себя рядом со смертью»: звезду «Интернов» экстренно госпитализировали в Лондоне. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актера Дмитрия Шаракоиса, звезду российского сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в больницу Лондона. Об этом артист сообщил в субботу, 10 октября, на своей странице в социальной сети Instagram.

Он рассказал, что вызвал бригаду «скорой» из-за крайне сильной головное боли, пульсации в голове и сердце. Актер признался, что заподозрил у себя инсульт или инфаркт, однако, по предварительной оценке врачей, этот диагноз не подтвердился.

- Обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад. Я буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью, - отметил Дмитрий Шаракоис.

Артист добавил, что теперь врачи должны провести дополнительные проверки и анализ крови, чтобы установить точный диагноз.

Дмитрий Шаракоис четырнадцать лет назад окончил ГИТИС. Во время обучения он уже снимался в эпизодических ролях в фильмах «Девятая рота», «Моя прекрасная няня» и «Опера. Хроники убойного отдела», но зрители знаю и любят актера по его роли Бориса Левина в сериале «Интерны».