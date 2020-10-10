Станислав Черчесов рассказал, будут ли вызываться новые игроки к матчу с Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 10 октября, стало известно, что уже у третьего игрока сборной России по футболу, защитника Марио Фернандеса, подозрительный тест на коронавирус, о чем сообщила пресс-служба нашей национальной команды. Игрока изолировали на время и теперь он не сможет сыграть в поединке Лиги Наций против команды Турции. Будут ли вызываться в сборную России еще игроки, сказал главный тренер нашей команды Станислав Черчесов:

- На данный момент мы готовимся теми игроками, какие есть. Перед Венгрией будет новый тест и надеемся, что Джикия, Фернандес и Гилерме будут с нами в строю и будем смотреть на их состояние, - сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой.

Матч Лиги Наций Россия - Турция состоится завтра, 11 октября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.