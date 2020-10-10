Спецназ вошел на территорию особняка экс-президента Киргизии Атамбаева Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Спецназ вошел на территорию особняка экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, чтобы задержать его. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает издание 24.kg, ссылаясь на официального представителя экс-президента Кундуз Жолдубаеву.

- Подъезд к дому перекрыт. Спецназ собирается задержать Алмазбека Атамбаева, - сказала она.

По предварительным данным источников, самого Атамбаева в особняке нет. При этом в пресс-службе ГКНБ недоступны для комментариев.

Отмечается, что спецназовцы находят у дома экс-президента республики. Летом прошлого года Атамбаева задержали во время спецоперации по штурму этой же резиденции. Тогда спецназ пошел на штурм, а сторонники Атамбаева попытались отбиться от нападающих камнями. Полицейские применили спецсредства. По сведениям СМИ, порядка 10 человек были ранены резиновыми пулями. Однако ночью 6 октября участники акции протеста в Бишкеке освободили Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.