Тест на коронавирус патриарха Кирилла оказался отрицательным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу, 10 октября, сообщил, что тест на COVID-19 патриарха Московского и всея Руси Кирилла оказался отрицательным.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», - заявил он в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Ранее сообщалось, что глава Русской православной церкви ушел на самоизоляцию в четверг, 8 октября. Сам патриарх объяснил это тем, что был в контакте с человеком, зараженным коронавирусом. Он отметил, что сдал тест на коронавирус, а пока продолжит работу дистанционно.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. За все время карантинных мер по всему миру новой инфекцией заразились свыше 37 миллионов человек. Жертвами Covid-19 стали более одного миллиона жителей планеты.