«Главное – человечески ресурс»: вице-премьер Татьяна Голикова обсудила результаты развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра в Тюмени

9 октября в Тюмени прошло совещание по вопросам развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 октября в Тюмени прошло совещание по вопросам развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Участие в нем приняли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр уникален тем, что начал формироваться одним из первых в стране и объединил три региона, отметила во вступительном слове Татьяна Голикова:

«Мне очень приятно, что в НОЦ уже сосредоточено порядка 40 молодых ученых, которые работали здесь и учились, которые приехали из других регионов и других государств. Мы посетили лаборатории ТюмГУ, НИИ краевой патологии Роспотребнадзора. Увидели приличную материально-техническую базу, но самое главное - тот человеческий ресурс и желание работать у молодых коллег, в первую очередь — в Тюменском государственном университете».

Участники совещания обсудили итоги первого года работы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и возможные корректировки, в том числе в нормативной базе по функционированию и отбору НОЦ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что Западно-Сибирского межрегиональный научно-образовательный центр прошел первый этап становления, теперь главное — думать о развитии и движении вперед.

«Сформирована координационно-управленческая структура, сделаны реальные шаги по реализации конкретных научно-исследовательских и образовательных проектов по всем направлениям деятельности НОЦ. Целевые индикаторы, которые были предусмотрены программой, по итогам 2019 года выполнены, разработаны рекомендации для федерального совета, утвержден наблюдательный совет», - сообщил глава региона.