Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и Тюменской области Александр Моор открыли в Тюмени новую школу

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поздравила учителей, учеников и родителей Тюменской области с открытием школы, проект которой уже рекомендован Минстроем для реализации в других регионах в рамках нацпроекта «Образования».

«В России появилось еще одно современное учебное учреждение, которое даст всем возможность получать новые знания. – пояснила вице-премьер. - Тюмень прирастает детьми, только в этом году в первый класс пришло на 46% больше детей, чем в 2019 году. Я хочу поблагодарить руководство региона и всех тех, кто сделал этот проект возможным к реализации за более короткие сроки, чем предполагалось».

Татьяна Голикова отметила, что проект школы Минстрой РФ включило в перечень проектов, которые должны тиражировать в России в рамках нацпроекта «Образование».

Александр Моор пожелал ученикам, учителям и родителям взаимного уважения и доверия:

«Я поздравляю всех нас с запуском новой школы. Это школа, которую ждали жители всего микрорайона. Здесь будут формироваться новый коллектив, новые классы. И я хочу пожелать всем ребятам, чтобы вы нашли себе здесь новых друзей. Хочу пожелать педагогам профессионального роста, творческого подъода и чтобы в отношениях между учителями, учениками и родителями была атмосфера взаимного уважения и доверия», – сказал губернатор.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер провел для гостей экскурсию по новой школе. Так, вице-премьер и губернатор осмотрели рекреации, спортивный зал, столовую и классы.

Новая школа рассчитана на 1200 человек. В школе будут работать 47 учителей. Для обучения учащихся 1-4 классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5-11 классов – 32 кабинета. Общая площадь здания – 20 207 кв. м.