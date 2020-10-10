Путин считает, что в большой политике не может быть друзей

Путин рассказал о том, могут ли быть в большой политике друзья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей. Своим мнением глава государства подели в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован на странице журналиста в Instagram в субботу, 10 октября

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», - сказал он.

Президент России ранее уже выражал подобное мнение. Так, глава Кремля в своей речи на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября говорил о «дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне».

Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году. Инаугурация прошла 7 мая 2000 года. В последующие годы он переизбирался на пост главы государства еще три раза. 7 октября 2020 году президенту Российской Федерации исполнилось 67 лет.