Верующим рекомендовали носить маски и перчатки

Верующих призвали соблюдать правила карантинных мер в храмах и церквях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион обратился к верующим с призывом обязательно соблюдать карантинные меры при посещении храмов и церквей на фоне усиления ситуации коронавируса в стране.

«В каждом приходе, в каждом монастыре мы должны нашим верующим говорить о необходимости строгого соблюдения мер <...> в том числе ношения масок, перчаток, соблюдения социальной дистанции. Без этого мы не сможем пережить эту осень без больших потерь», — заявил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит Иларион надеется, что весенняя история с пандемией коронавируса, когда пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях, не повторится.

Ранее глава русской православной церкви патриарх Кирилл объявил о том, что уходит на самоизоляцию. Он отметил, что контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. В субботу, 10 октября, стало известно, что тест на коронавирус патриарха оказался отрицательным.