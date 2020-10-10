В КНДР не было ни одного случая коронавируса, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР с начала пандемии коронавируса ни один человек не заразился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выступил перед участниками прошедшего в Пхеньяне военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Он пожелал присутствующим поскорее преодолеть последствия пандемии коронавируса.

«Надеюсь, что связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки», - отметил лидер КНДР.

Он подчеркнул, что с начала пандемии, объявленной ВОЗ 11 марта, до нынешнего момента, в КНДР ни один человек не заразился. Об этом сообщило в субботу, 10 октября, Центральное телевидение КНДР.

На встрече также присутствовала его сестра Ким Ё Чжон, а также представители правительства и военного командования. Никто из них не надел защитные маски.

25 июля поступила информация, что в КНДР появился первый зараженный коронавирусом пациент. Отмечалось, что он проник в страну незаконным путем. Позже эту информацию опровергли.