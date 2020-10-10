Названы неочевидные симптомы коронавируса

В зависимости от возраста и особенностей организма симптомы коронавируса могут проявляться по-разному. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские ученые опубликовали доклад для научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в котором описаны дополнительные симптомы, вызванные коронавирусом. Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать об заражении коронавирусом, сообщает Daily Mail.

В зависимости от возраста и особенностей организма симптомы могут проявляться по-разному.

Но при этом, министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить выявленные специалистами новые симптомы в список индикаторов COVID-19. Отмечено, что из-за этого может быть перегружены центры тестирования.

На данный момент в Британии официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время новой инфекцией заразилось более 37 миллионов человек по всему миру. Жертвами COVID-19 стали более одного миллиона жителей планеты. Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин 11 августа.