Новый премьер-министр Киргизии: Парламент утвердил состав кабмина во главе с Жапаровым

Садыр Жапаров заявил, что не намерен менять «состав и структуру» нового правительства Фото: Михаил Егиков/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киргизии утвержден новый состав кабинета министров во главе с экс-депутатом Садыром Жапаровым. Сообщается, что почти все остальные министры сохранили свои должности. Исключением стал Эркин Асрандиев, который отказался быть вице-премьером в новом правительстве.

Садыр Жапаров заявил, что не намерен менять «состав и структуру» нового правительства. Он пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах, а также не преследовать своих политических противников.

«Я беру на себя всю ответственность за работу правительства», - отметил он.

Решение вынесли депутаты парламента Киргизии, никто из присутствовавших на внеочередном заседании не проголосовал против.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку, его место занял Мирлан Бакиров.

Напомним, что после парламентских выборов в Киргизии с 5 октября в республики начались массовые беспорядки, на фоне которых кандидатура Жапарова была выдвинута на пост главы кабмина.

Представители не прошедших в парламент партий после выборов захватили здания госорганов, выпустили из тюрем ряд осужденных политиков, в том числе Жапарова. Он отбывал наказание за захват заложника в 2013 году. В итоге ЦИК признал выборы недействительными.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил в Бишкеке режим чрезвычайного положения с 9 по 21 октября и ввел в столицу войска.