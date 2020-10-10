Лукашенко в СИЗО пообщался с членами координационного совета оппозиции

Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, который находится под следствием и является фигурантом уголовного дела, заведенного в предвыборный период в стране.

На встрече с президентом Александром Лукашенко присутствовали еще 10 человек, в том числе и сын экс-главы Белгазпромбанка Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Об этом свидетельствует распространенная Telegram-каналом «Пул первого» фотография встречи.

О том, что Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ стало известно 10 октября.

Встреча продолжалась около 4 часов. Известно, что ее участники обсуждали конституционную реформу.

«Конституцию на улице не напишешь», - сказал президент представителям оппозиции.

В сообщении Telegram-канала «Пул Первого», который считается близким к пресс-службе президента, говорится и о цели визита президента.

«Цель встречи - услышать мнения всех», - сказано в сообщении.