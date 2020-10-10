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Спорт

"Она прекрасная девочка, которая не боится". Татьяна Тарасова оценила прокат Трусовой на Кубке России

Заслуженный тренер поделилась своим мнением по поводу выступления подопечной Евгения Плющенко
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Александра Трусова.

Александра Трусова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит в субботу, 10 октября, второй этап Кубка России по фигурному катанию. В женской части соревнований впервые в сезоне сошлись фигуристки из группы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Александра Трусова за свой прокат заработала 75,77 балла. И заслуженный тренер Татьяна Тарасова положительно оценила выступление Саши:

- Неплохо-неплохо, что же. Поздравляю, Женя, неплохо. Во всяком случае, она себя превозмогла. Не совсем технически точно, но удержалась, будет с ошибкой. Больше чем в 2,5. Все остальное, мне кажется, очень симпатичная программа. Она ее чувствует, не просто так поднимает и опускает свои ручки. Мне понравилось, как она с музыкой, она внутри. Она прекрасная девочка, которая идет и не боится, - сказала Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Под последним, 11 номером, на льду появится чуть позже Камила Валиева. Сайт KP.RU следит за прокатами в режиме онлайн-трансляции.