"Попадает прямо в сердце". Татьяна Тарасова восхищена прокатом Камилы Валиевой на Кубке России

Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в субботу, 10 октября, прошел соревнования первого дня второго этапа Кубка России по фигурному катанию. Все ждали, чем закончится противостояние Александры Трусовой и ее бывших напарниц по команде "Хрустального". Ведь на льду против Саши выставили Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. Победу одержала Валиева, и ее прокат очень понравился заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

- Восторг, настоящий восторг. Настоящее произведение искусство. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Поздравляю всех участников. Камилу поздравляю, ее тренеров, выбор музыки просто роскошный. Исполнение просто не убавить не добавить. Все прямо в сердце - попадает и легко и просто и хорошо, - сказала Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала, оценивая прокат Камилы Валиевой.

Завтра, 11 октября, состоится произвольная программа у девушек. По итогам которой будут объявлены победительницы второго этапа Кубка страны.