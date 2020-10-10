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Спорт

"Попадает прямо в сердце". Татьяна Тарасова восхищена прокатом Камилы Валиевой на Кубке России

Заслуженный тренер оценила выступление подопечной Этери Тутберидзе на втором этапе Кубка страны нынешнего сезона
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Камила Валиева.

Камила Валиева.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в субботу, 10 октября, прошел соревнования первого дня второго этапа Кубка России по фигурному катанию. Все ждали, чем закончится противостояние Александры Трусовой и ее бывших напарниц по команде "Хрустального". Ведь на льду против Саши выставили Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. Победу одержала Валиева, и ее прокат очень понравился заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

- Восторг, настоящий восторг. Настоящее произведение искусство. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Поздравляю всех участников. Камилу поздравляю, ее тренеров, выбор музыки просто роскошный. Исполнение просто не убавить не добавить. Все прямо в сердце - попадает и легко и просто и хорошо, - сказала Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала, оценивая прокат Камилы Валиевой.

Завтра, 11 октября, состоится произвольная программа у девушек. По итогам которой будут объявлены победительницы второго этапа Кубка страны.