Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 11 октября 2020 года

Состояние здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года хорошее Фото: EAST NEWS

Состояние здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года удовлетворительное. Оппозиционер все еще проходит курс реабилитации при немецкой клинике "Шарите". Политик, по собственному признанию, занимается с физеотерапевтом.

Омские врачи в очередной раз опровергли версию об "отравлении" блогера. Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев объяснил, чем были плохи анализы пациента при поступлении в больницу. Медик уточнил, что при поступлении в анализах Навального зафиксировали шестикратное превышение амилазы, сахара и лактата сыворотки в крови. Также наблюдался максимальный уровень внутреннего ацетона и повышенное содержание лейкоцитов в крови в 2 раза, алкоголь в моче составлял 0,2 промилле.

- Мы не сомневаемся ни на толику, по медицинской документации это доказано, что мероприятия, которые мы проводили, привели к положительному эффекту, и значит, мы были на правильном пути, - завил врач РИА Новости.

Российский МИД подчеркнул, что следы "отравления" политика нашли не врачи, а немецкие военные. В связи с этим дипломаты назвали случившееся "срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией":

- Проведенные в Омске исследования биоматериалов А.Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом. И врачи Шарите их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю.

В ведомстве заверили, что «Новичок», которым, якобы, отравили политика - чисто западный бренд. С веществами этой группы, по утверждению дипломатов, проводятся работы в более чем 20 странах и России среди них нет.

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