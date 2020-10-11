Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 11 октября 2020 года

Последние новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года
Григорий ЛЕОРДАГригорий ЛЕОРДА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Состояние здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года хорошее

Состояние здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года хорошее

Фото: EAST NEWS

Состояние здоровья Алексея Навального на 11 октября 2020 года удовлетворительное. Оппозиционер все еще проходит курс реабилитации при немецкой клинике "Шарите". Политик, по собственному признанию, занимается с физеотерапевтом.

Омские врачи в очередной раз опровергли версию об "отравлении" блогера. Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев объяснил, чем были плохи анализы пациента при поступлении в больницу. Медик уточнил, что при поступлении в анализах Навального зафиксировали шестикратное превышение амилазы, сахара и лактата сыворотки в крови. Также наблюдался максимальный уровень внутреннего ацетона и повышенное содержание лейкоцитов в крови в 2 раза, алкоголь в моче составлял 0,2 промилле.

- Мы не сомневаемся ни на толику, по медицинской документации это доказано, что мероприятия, которые мы проводили, привели к положительному эффекту, и значит, мы были на правильном пути, - завил врач РИА Новости.

Российский МИД подчеркнул, что следы "отравления" политика нашли не врачи, а немецкие военные. В связи с этим дипломаты назвали случившееся "срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией":

- Проведенные в Омске исследования биоматериалов А.Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом. И врачи Шарите их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю.

В ведомстве заверили, что «Новичок», которым, якобы, отравили политика - чисто западный бренд. С веществами этой группы, по утверждению дипломатов, проводятся работы в более чем 20 странах и России среди них нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новичок есть на Западе в 140 вариантах. У нас его нет": Россия ответила Германии по Навальному

Внешнеполитическое ведомство России опровергает заявления Запада (подробности)

Алексей Навальный попал в реанимацию