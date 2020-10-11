Последние новости о загрязнении Тихого океана на Камчатке на 11 октября 2020: что происходит сейчас

Мертвые морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало воды в акватории Авачинского залива 23 сентября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов считает, что это событие, скорее всего, не повлияло на то, что позже случилось на Халактырском пляже и других прибрежных территориях.

- С него [судна] были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории, - сообщил Солодов. - Имеющаяся у нас система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства, мы просто не умеем ей пользоваться.

Напомним, в начале месяца в сети появилось видео с погибшими морскими обитателями на берегу Авачинского залива. Что стало причиной гибели животных пока не ясно. Это выясняют сотрудники Минприроды, Росприроднадзора, Генпрокуратуры, Всемирного фонда дикой природы и губерантор.СК России возбудил уголовное дело.

Специалисты Минприроды взяли пробы воды для анализа в Халактырском пляже и в Авачинском заливе. Удалось установить превышение некоторых загрязняющих веществ - фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.

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