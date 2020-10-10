Огонь в Карабахе прекращен, сообщили в Азербайджане

Военные действия в Нагорном Карабахе прекращены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На брифинге для представителей российских СМИ заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и неправительственными организациями администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов заявил, что огонь в Нагорном Карабахе прекращен около двух часов назад, сообщает ТАСС.

«Так же как и вы, мы получаем информацию от военных. Мы созванивались некоторое время назад, по их информации, огонь прекращен около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены», - сказал он.

Ранее Азербайджан и Армения параллельно сообщили о том, что несмотря на заключенную договоренность в Москве 9 октября, на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, организованной российской стороной, военные действия продолжались.

Напомним, что военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны заявили об обстреле своих территорий ВС противника.

Территориальный конфликт начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР.