Тихановская созвонилась со своим мужем впервые за четыре месяца

Тихоновская впервые за четыре месяца поговорила с мужем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за четыре месяца смогла созвониться со своим мужем, арестованным в мае в Минске, а затем переведенным в тюрьму в Жордино. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский планировал принять участие в президентских выборах и регистрировался в качестве кандидата в президенты, но не смог это сделать, так как был задержан. Светлана Тихановская приняла решение подать документы вместо него.

Блогеру предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе и по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).

Ранее поступило сообщение о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, встретился в СИЗО КГБ с арестованным экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, а также членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Лилией Власовой и Ильей Салеем. Как отметил телеграм-канал «Пул Первого», «Цель встречи - услышать мнение всех».