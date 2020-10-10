Развитие агротуризма в России обсудили на выставке «Золотая осень – 2020»

Будущее российского агротуризма обсудили участники форума «Развитие сельских территорий и сельского туризма – перспективные направления». Форум прошел 9 октября в рамках выставки «Золотая осень-2020». Участниками круглого стола стали замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, депутат Госдумы Светлана Максимова, зампред правления «Россельхозбанка» Денис Константинов, а также предприниматели, работающие в сфере агротуризма.

Главные темы форума были посвящены развитию туристического бизнеса на селе, его перспективным направлениям, законодательной и нормативной поддержке, а также потребности агротуризма в государственной помощи.

В этом году из-за пандемии коронавируса внутренний туризм вышел на новый уровень популярности у жителей страны. Как считает Оксана Лут, необходимо разработать меры господдержки специально для развития агротуризма. Они помогут открыть новые туристические маршруты на сельских территориях и повысят интерес к уже действующим направлениям. Агротуризм будет способствовать решению многих проблем, существующих сегодня на селе. В первую очередь, он повысит занятость населения и снизит безработицу, обеспечит рост доходов и расширит возможности для заработка местных жителей. Это позволит привлечь на село квалифицированные кадры и остановит отток молодежи.

По мнению участников форума, развитие агротуризма обеспечит дополнительные условия для стабильного роста фермеров. Вместе с тем, современные запросы туристов требуют современных решений и определенного уровня сервиса. При этом необходимо сохранять традиционный уклад российских деревень. Чтобы соблюсти баланс, важно еще на начальной стадии планирования тщательно продумать алгоритм работы турбизнеса в условиях действующих крестьянских хозяйств.

Конечной целью совместной работы государства и бизнеса должно стать повышение уровня жизни сельских жителей, считает Оксана Лут. Агротуризм станет дополнительным импульсом для развития фермерства и роста благосостояния на селе.