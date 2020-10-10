Михаил Горбачев приветствовал прекращение огня в Нагорном Карабахе

Горбачев считает, что нужно договариваться о путях урегулирования в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент СССР Михаил Горбачев после сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе приветствовал инициативу враждующих сторон и призыва Азербайджан и Армению продолжать переговоры.

«Я это [прекращение огня] поддерживаю. Хорошо, что сделан этот первый шаг. Хорошо, что помогла Россия. Но очень важно, чтобы этим не ограничивалось», - сказал ТАСС Горбачев.

Михаил Горбачев считает, что стороны не должны бросать попытки урегулировать и завершить 30-летний территориальный конфликт и решить проблему постепенно.

Напомним, что вооруженные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Азербайджан и Армения перекрестно сообщили об обстреле своих территорий.

Представители Минской ОБСЕ неоднократно призывали стороны к мирному урегулированию конфликта. В итоге, по инициативе России, в Москве состоялась консультация для враждующих сторон, по итогам которой представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении боевых действий 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Но вскоре страны обвинили друг друга в нарушении договоренности.