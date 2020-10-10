Выплаты на детей от трех до семи лет одобрены правительством

Одобрены дополнительные выплаты на детей от трех до семи лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родители, чьи дети находятся в возрасте от трех до семи лет включительно, будут получать ежемесячные выплаты. Такой проект приняло правительство 10 октября.

В документе сказано, что на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты, которые производились ранее, достигли прожиточного минимума.

Министерству труда выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам, а также Байконуру. Новый проект будет осуществлен уже в 2020 году.

Выплаты для семей с низкими доходами начались 1 июня. Пособие составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тысячи рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до семи лет.