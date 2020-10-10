Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Выплаты на детей от трех до семи лет одобрены правительством

На увеличение пособий для семей с низким доходом понадобится около 95 миллиардов рублей
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Одобрены дополнительные выплаты на детей от трех до семи лет

Одобрены дополнительные выплаты на детей от трех до семи лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родители, чьи дети находятся в возрасте от трех до семи лет включительно, будут получать ежемесячные выплаты. Такой проект приняло правительство 10 октября.

В документе сказано, что на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты, которые производились ранее, достигли прожиточного минимума.

Министерству труда выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам, а также Байконуру. Новый проект будет осуществлен уже в 2020 году.

Выплаты для семей с низкими доходами начались 1 июня. Пособие составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тысячи рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до семи лет.