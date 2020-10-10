Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Жапаров напомнил, что киргизско-российские отношения начали развиваться «очень давно» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый киргизский премьер-министр Садыр Жапаров в субботу, 10 октября, заявил, что РФ останется для Киргизии главным стратегическим партнером. Жапаров напомнил, что киргизско-российские отношения начали развиваться «очень давно», сообщает ТАСС.

Он также рассказал, что им была разработана программа действий для правительства, которая поможет урегулировать ситуацию в стране. Жапаров заверил, что все его шаги будут направлены на решение государственных интересов.

«Сейчас пришло то время, когда всем прогрессивным силам общества нужно сплотиться и вместе решать вопросы, которые выведут страну из кризиса. В своей программе я обозначил десять приоритетных направлений, требующих активного решения», - сказал новый премьер-министр Киргизии.

Ранее стало известно, что премьер утвердил новый состав кабмина.

Напомним, что после парламентских выборов в Киргизии начались массовые беспорядки. Представители и сторонники не попавших в парламент партий устроили акции протеста. В ночь на 6 октября они захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, в том числе Жапарова, который отбывал наказание за захват заложника.