Азербайджан и Армения подтвердили договоренности о прекращении огня в Карабахе

Глава МИД РФ провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу, 10 октября, телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян подтвердили, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенная 9 октября в Москве, сохраняется.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его [режима прекращения огня] строгого соблюдения на земле», - сообщает российское дипведомство.

Напомним, что Россия стала инициатором консультации в ситуации военного противостояния Армении и Азербайджана. Встреча сторон прошла в Москве 9 октября. В результате многочасовых переговоров стороны пришли к единогласному решению прекратить огонь в районе Нагорного Карабаха.