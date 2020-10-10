За сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки скончались 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Теперь общее число умерших в столице за весь период распространения covid-19 увеличилось до 5 595 человек. Об этом 10 октября сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в российской столице, как и в целом по стране, наблюдается рост инфицированных ковидом. Граждан призывают следовать самым простым рекомендациям - носить маску, тщательно мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию. По словам заммэра Ананстасии Раковой, именно из-за тотального несоблюдения этих правил и происходит увеличение зараженных.

Напомним, накануне об осложнении ситуации с коронавирусом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями. В частности, с 6 октября все предприятия и организации должны каждую неделю информировать власти города о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.

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